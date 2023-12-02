السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يتفوق نسبيًا على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة البريميرليج

مانشستر سيتي وتوتنهام
مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق، غدًا الأحد، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير على إستاد "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

وي هذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام وتوتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 133 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام في جميع المسابقات. 

- والتقى الفريقان في 132 مباراة، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 50 مباراة، مقابل 55 انتصارًا لفريق توتنهام هوتسبير، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 205 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 181 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد تقابل الفريقان في 52 مباراة، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 17 مباراة، مقابل 28 انتصارًا لفريق توتنهام هوتسبير، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 74 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا أيضًا من لاعبي توتنهام.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022-2023، قد انتهت بفوز توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

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ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني ف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

- بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، خلف كلًا من ليفربول وأستون فيلا أصحاب المركزين الثالث والرابع برصيد 28 نقطة على التوالي.

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