الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ريمونتادا".. مانشستر سيتى تهزم لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام ضيفه لايبزيج الألماني لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

البلجيكي لويس أوبيندا افتتح التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة 13، من متابعة للكرة الطولية المرسلة من بلاسيفيتش، وسط غفلة من أكانجي.

وعاد أوبيندا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 من متابعة لتمريرة تشافي سيمونز، مستغلًا خطأ فادح من روبين دياز.

وتمكن النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيل فودين، لينفرد بحارس لايبزيج ويُسكن الكرة شباكه.

وأدرك فودين التعادل لـ مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة جفارديول.

وسجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي من متابعة لتمريرة فودين في الدقيقة 87، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 9 نقاط.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ ستيفن أورتيجا في مركز حراسة المرمى بدلًا من إيدرسون مواريش الذي يجلس على مقاعد البدلاء، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند هجوم الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ريكو لويس - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

وكانت مباراة الجولة الثانية والتي أُقيمت في ألمانيا، قد انتهت بفوز مانشتر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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