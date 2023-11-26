الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يواصل السقوط بالهزيمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أولي واتكينز في مباراة
أولي واتكينز في مباراة توتنهام وأستون فيلا

خسر فريق توتنهام هوتسبير أمام ضيفه أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

افتتح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة للركلة الركنية التي نفذها بيدرو بورو من الجهة اليمنى.

وسجل أولي واتكينز هدفًا لـ أستون فيلا في الدقيقة 24، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع المدافع الإسباني باو توريس تسجيل هدف التعادل لـ أستون فيلا في آخر دقائق الشوط الأول بضربة رأسية، من متابعة للركلة الحرة التي نفذها دوجلاس لويز من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 52، سدد ليون بايلي الكرة من على حدود منطقة جزاء توتنهام، ليتصدى فيكاريو لتسديدته ببراعة.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 59، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستطاع واتكينز تسجيل هدف شرعي تلك المرة لـ أستون فيلا، مانحًا التقدم لفريقه في الدقيقة 61، بعد تبادله الكرة مع يوري تيليمانس، ومن ثم تسديد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

لاعبو توتنهام كثفوا محاولاتهم للتعديل، وسجل سون هدفًا آخرًا في الدقيقة 85، تم إلغائه أيضًا بداعي التسلل.

حافظ لاعبو أستون فيلا على تقدمهم حتى النهاية، ليحققوا الانتصار، مجرعين توتنهام مرارة الهزيمة الثالثة تواليًا في المسابقة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا لـ 28 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - إريك داير - بن دافيز - إميرسون.

خط وسط الملعب: بنتانكور - لو سيلسيو - بريان جيل.

في خط الهجوم: كولوسيفسكي – سون هيونج مين – جونسون.

 

الدوري الإنجليزي: تشكيل أستون فيلا استعدادًا لمواجهة توتنهام

في المقابل، أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس - لوكاس دين.

خط وسط الملعب: كامارا – دوجلاس لويز – مكجين - ماتي كاش.

في خط الهجوم: موسى ديابي - واتكينز.

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