الأهلى يسعى للفوز على يانج أفريكانز فى دورى الابطال لتعزيز صدارته للمجموعة

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكان التنزاني، في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مكابا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال مع شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

واستهل الفريق مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة ليتواجد في الصدارة رفقة شباب بلوزداد بينما خسر يانج أفريكانز مباراته الأولى أمام بطل الجزائر بثلاثية نظيفة ويطمح لتعقيد الأمور على حامل اللقب، خاصة وأن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، استبعد 10 لاعبين من حساباته الفنية من قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز وهم مصطفى مخلوف أكرم توفيق ومحمود متولي ومعتز محمد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وأنتوني موديست ومحمد زعلوك.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين، في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا أكد خلالها أن المباراة صعبة فى ظل الأجواء واحتشاد الجماهير فى الملعب على غرار ما حدث خلال لقاء سيمبا فى الدورى الأفريقى والذى انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشدد المدير الفنى على أن أصحاب الأرض لديهم دوافع كبيرة من أجل تعويض خسارتهم بثلاثية نظيفة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الأولى مما يزيد من الضغوط على الجميع.

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة اللعب بقوة من أجل العودة بالنقاط الثلاث من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة وتجنب سيناريو النسخ الماضية وأن الفترة المقبلة لا يوجد بها أي تراخي أو استهتار والمباريات المقبلة تعد بمثابة كؤوس لاستعادة قوة الفريق والتجهيز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وحذر المدير الفني من تكرار الاخطاء الدفاعية التي ظهرت مؤخرًا وأيضا ظاهرة أهدار الفرص السهلة امام المرمي والتي تسببت في خروج الفريق متعادلا في مباراتي الجونة وسموحة.

وأختتم كولر أكد للاعبين أنه لا يوجد مكان للاعب الذي لن يخوض التدريبات بجدية ونفس الأمر للمباريات ولن ينظر للأسماء التي يعتمد عليها