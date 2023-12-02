دورى أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتحدى الغيابات والنجيل الصناعى أمام نواذيبو الموريتانى

يحل بيراميدز ضيفا على فريق نواذيبو الموريتاني، في السادسة مساء اليوم السبت، بملعب شيخ ولد بيديا في مدينة نواكشوط في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تمثل أهمية كبيرة لفريق بيراميدز الذي فاز في الجولة الأولى على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، ويسعى لتخطي نواذيبو والوصول للنقطة السادسة قبل الصدام الشرس مع صن داونز الجنوب إفريقي في الجولتين الثالثة والرابعة وفي المقابل خسر نواذيبو في الجولة الأولى أمام صن داونز.

باتشيكو يخطط للفوز رغم الصعوبات

ورغم غياب عبد الله السعيد وليد الكرتي وإسلام عيسى وشكوي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني من إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي؛ إلا أن بيراميدز يسعى للفوز على بطل موريتانيا الذي يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والإبقاء على أماله في المنافسة.

ويحتل نواذيبو المركز الثاني في الدوري الموريتاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطتين عن الجمارك المتصدر برصيد 18 نقطة من 8 مباريات وحقق نواذيبو خمسة انتصارات وتعادل مرتين وسجل 13 هدفا واهتزت شباكه مرتين وفاز في أخر مبارياته على نواكشوط كينج بهدف دون رد.

غياب عبد الله السعيد ووليد الكرتي

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اصطحب معه 22 لاعبا إلى موريتانيا، وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي وأسامة جلال وعلي جبر ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد فتحي وأحمد سامي

وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ورمضان صبحي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو وسيف جعفر ويوسف أسامة ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي حيث يعاني عبد الله السعيد من بعض الإجهاد فيما يواصل وليد الكرتي التأهيل من الإصابة بمزق السمانة وهناك محاولات لتجهيزهما لمباراة صن داونز في الجولة الثالثة. ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة تسيما باملاك ويساعده تيجيل بليتشو وفاسيكا يوليشيت ومعهم ميتوكو تيودروس. حكما رابعا.