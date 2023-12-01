الشناوي يعلق على مواجهة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

قال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالتواجد في موريتانيا والعاصمة نواكشوط وموجها الشكر لمسئولي نادي نواذيبو.

وأضاف:" يجب توجيه الشكر للشعب الموريتاني على الاستقبال الرائع، والذي انعكس على روح وأداء اللاعبين في التدريبات وحماسهم من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق ٣ نقاط جديدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بمجموعات دوري الأبطال

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني، في السادسة مساء السبت غدا السبت، على ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجوار صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وأكمل الشناوي:" بيراميدز يلعب كل مبارياته سواء محليا أو قاريا من أجل الفوز، وبالتالي سيواجه نواذيبو بهدف الفوز وحصد ٣ نقاط جديدة".

وأوضح:" نعلم جيدا أننا سنواجه منافس قوي ومنظم للغاية بعد متابعة العديد من مبارياته، والوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في قارة أفريقيا يعكس مدى قوة نواذيبو".

وشدد الشناوي على أن هدف الفريق، هو الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الفوز وتحقيق الانتصارات، ومن الضروري حصد ٣ نقاط جديدة ليصل الفريق إلى نقطته السادسة، والمنافسة على الصدارة المجموعة".

وأشار إلى أن بيراميدز في مهمة صعبة أخرى قبل مواجهة صن داونز القوي في جنوب أفريقيا، لذلك من الضروري عدم السماح بخسارة أي نقاط لمواصلة المشوار حتى النهاية.

وأردف الشناوي:" أنه لن يتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي، حتى لا يكون ذلك حديثا في أعذار، لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكرة القدم ليس بها فريق صغير أو كبير ومجرد وصول نواذيبو لهذه المرحلة والدور المتقدم بدوري الأبطال، يعكس مدى قوته ولابد من احترامه وبذل كل شيء في مواجهته".