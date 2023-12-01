الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

أقيم اليوم الجمعة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني، في تمام السادسة مساء غدا السبت، على ستاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية، في ثاني جولات دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

وكان بيراميدز، استهل ظهوره الأول تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا خلال مرحلة المجموعات، بالفوز على مازيمبي الكونغولي، بهدف نظيف.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

 القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لمسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث المباشر، لجميع منافسات مرحلة المجموعات وحتى مباراتي النهائي بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

سفير مصر في موريتانيا يستقبل المهندس ممدوح عيد وبعثة بيراميدز 

ومن جهتة أخرى، حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط على التواجد في استقبال بعثة نادي بيراميدز في المطار، استعدادا لخوض مباراة نواذيبو في إطار مباريات دوري الأبطال.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى العاصمة نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو الموريتاني.

وكان في استقبال البعثة التي يترأسها المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، سيادة السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، والسفير محمود بيومي القنصل المصري بنواكشوط، وباقي أعضاء السفارة.

وأقام السفير حفل عشاء بمقر إقامته للترحيب ببعثة بيراميدز، حضره المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وبصحبته المهندس عمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

من جهته، عبر المهندس ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة السبت الهامة في مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية، وقام بإهداء السفير درع النادي للتعبير عن امتنانه وشكره العميق.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو
بيراميدز الإجتماع الفني نواذيبو الموريتاني دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز دورى ابطال افريقيا

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