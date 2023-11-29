بالصور.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها للعاصمة الموريتانية لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة خاصة في طريقها للعاصمة الموريتانية “نواكشوط”، لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني، مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب مواجهة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، ستتوجه بعثة الفريق السماوي مباشرة إلى جنوب إفريقيا على متن نفس الطائرة الخاصة، لخوض مباراة صن داونز، في الجولة الثالثة من المسابقة ذاتها.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي.

ويتقاسم بيراميدز وصن داونز، قمة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط لكلاهما، لكن فارق الأهداف يمنح بطل جنوب إفريقيا، صدارة المجموعة.

واستهل بيراميدز ظهوره الأول تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا ومرحلة المجموعات تحديدا، بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، أما صن داونز، اكتسح بطل موريتانيا بنتيجة 3/0.

وشهدت قائمة السماوي لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا، تواجد جناح الفريق الدولي، مصطفى فتحي، على الرغم من عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأول الأخير، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز