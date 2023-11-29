الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السعيد وفتحي والكرتي.. قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق السماوي، لرحلتي موريتانيا ثم جنوب إفريقيا، لمواجهتي نواذيبو وصن داونز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر القاهرة اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لخوض مباراة نواذيبو أولا، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يحل بيراميدز، ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي.

ويتقاسم بيراميدز وصن داونز، قمة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط لكلاهما، لكن فارق الأهداف، يمنح بطل جنوب إفريقيا، صدارة المجموعة.

واستهل بيراميدز ظهوره الأول تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا ومرحلة المجموعات تحديدا، بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، أما صن داونز، اكتسح بطل موريتانيا بنتيجة 3/0.

وشهدت قائمة السماوي لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا، تواجد جناح الفريق الدولي، مصطفى فتحي، على الرغم من عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأول الأخير، بتصفيات إفريقيا المؤهلة  لكأس العالم (2026)

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا بدوري الأبطال

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

 

ريمونتادا الإسماعيلي تقود بيراميدز لقمة الدوري

ومن جانب أخر، حقق بيراميدز، فوزا هاما على حساب نظيره الإسماعيلي، أمس الثلاثاء، بنتيجة 2/1، في الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

ومنح هذا الفوز الفريق السماوي قمة الدوري برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيها الأهلي الثاني برصيد 14 نقطة، عقب تعادله السلبي أمام سموحة، بدون أهداف في الجولة ذاته.

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