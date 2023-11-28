دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

نجح بيراميدز في تحويل تأخره بهدف أمام الإسماعيلي إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في افتتاح الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند أربع نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله ياو أنور في الدقيقة 12 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار أحمد الشناوي وقام الحكم محمد يوسف بطرد محمد هاشم مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 41 لحصوله على إنذارين.

في بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تغييرين بنزول رمضان صبحي وفخري لاكاي بدلا من أحمد توفيق ويوسف أسامة وهاجم بيراميدز بحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 51 تلقى فخرى لاكاي كرة عر ضية وسددها قوية تصدى لها كمال السيد حارس الإسماعيلي.

في الدقيقة 53 مرر عبد الله السعيد كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد حمدي برأسه بجوار القائم ووسط هجمات بيراميدز كان ياو أنور يسبب ازعاجا لمدافعي بيراميدز في الهجمات المرتدة وكاد يسجل في الدقيقة 56 عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد الشناوي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي نتيجة لمس يد من محمد عبد السميع تصدى لها عبد الله السعيد وسجل هدف التعادل لبيراميدز.

في الدقيقة 69 دفع جايمي باتشيكو بدودو الجباس بدلا من محمد رضا وأجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيل تغييرين بنزول عماد حمدي وأحمد محسن بدلا من محمد عبد السميع ومروان حمدي.

وفي الدقيقة 82 دفع إيهاب جلال بنادر فرج بدلا من محمد الدسوقي وبعدها بدقيقة دفع جايمي باتشيكو بكريم حافظ بدلا من أسامة جلال .

في الدقيقة 86 مرر عبد الله السعيد الكرة إلى رمضان صبحي الذي لعبها من لمسة واحدة لفخري لاكاي ليراوغ الحارس ويسدد الكرة داخل مرمى مسجلا الهدف الثاني لبيراميدز .

في الدقيقة 90 قام الحكم بطرد إبراهيم بلاتي تور يه لاعب بيراميدز لاعتدائه بالضرب على عمر الساعي ومرر أحمد محسن كرة عرضية من ركلة حرة سددها عمر الساعي برأسه وأبعدها أحمد الشناوي إلى ركنية لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز 2- 1.