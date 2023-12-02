الدوري السعودي يُجدد محاولاته لضم أنسو فاتي من برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإسباني أنسو فاتي مهاجم برشلونة، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وانضم أنسو فاتي إلى صفوف برايتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أنسو فاتي على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الدوري السعودي جدد رغبته في الحصول على خدمات أنسو فاتي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أحد الأندية السعودية كانت تريد التعاقد مع أنسو فاتي في الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض مُتمسكًا بناديه برشلونة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه رغم رفض أنسو فاتي السابق، ولكن الدوري السعودي لا يزال يريد الحصول على خدماته ويراقبونه عن كثب، في محاولة لحسم الصفقة في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ21 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن سعر أنسو فاتي يتجاوز 35 مليون يورو، وهو رقم قد يجعل برشلونة يسمح برحيل اللاعب، في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن أنسو فاتي قد تعرّض للإصابة في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد شهرين.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.