السعودية مهتمة بالتعاقد مع أنسو فاتي الصيف المقبل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية مهتمة بالتعاقد مع الإسباني أنسو فاتي لاعب برايتون الإنجليزي، المعار من برشلونة.

وكان برايتون قد تعاقد مع فاتي في الميركاتو الصيفي المنقضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري دون وجود خيار لأحقية الشراء.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن المسؤولين في السعودية بدأوا تحركاتهم الأولوية للتعاقد مع فاتي لضمه لأحد أندية دوري روشن السعودي الموسم المقبل، حيث تواصلوا مع محيطه (المقربون من اللاعب).

وذكرت الصحيفة أن هناك بعض الأشخاص في محيط اللاعب يرحب بفكرة الانتقال للسعودية، لكن فاتي يرى في الوقت الحالي على الأقل، أن تلك الخطوة بعيدة.

وتابع التقرير أن فاتي يأمل في استعادة مستواه لهذا انتقل إلى برايتون، رغم بدايته السيئة مع الفريق في الوقت الحالي.

موقف برشلونة

أما عن موقف برشلونة، فإن النادي الكتالوني يرى التريث ولا يريد اتخاذ قرار فيما يتعلق بمستقبل اللاعب، خاصة وأن الموسم ما زال في بدايته.

وانطلقت مسيرة آنسو فاتي من شباب نادي إشبيلية وانتقل منه لشباب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 و قضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا ولعب معه لمدة موسم وبعده انضم لفريق تحت 18 عامًا وفي صيف 2018 انتقل لفريق تحت 19 عامًا وبعد موسم ونصف انضم لفريق الرديف وانتقل منه للفريق الأول بعد أقل من عام.

ولعب آنسو فاتي 112 مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة وسجل 29 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الإسباني، لعب فاتي 9 مباريات بقميص المنتخب الأول وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه.

كما سبق أن لعب للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا تحت قيادة لويس دي لا فونتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول للاروخا.

ومنذ تصعيده للفريق الأول في نادي برشلونة، لعب آنسو فاتي 89 مباراة بقميص الفريق، وسجل 25 هدفًا وصنع 9 لزملائه.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي بعد منتصف غدٍ الجمعة 1 سبتمبر.

وفاز فاتي بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي، وسجل سبعة أهداف في 36 مباراة بالدوري، وخاض تسع مباريات دولية مع منتخب بلاده.