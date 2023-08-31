الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: آنسو فاتى يتقاضى أعلى راتب فى برايتون

آنسو فاتي
آنسو فاتي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة انتقال آنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني لصفوف نادي برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت التقارير أن "فاتي" وافق على الانضمام لصفوف برايتون معارًا لمدة موسم واحد في الميركاتو الجاري.

فابريزيو رومانو يكشف راتب آنسو فاتي مع برايتون ألبيون

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس" المتخصص في ملف الانتقالات، أن آنسو فاتي سيحصل على 160 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا، وهو ما يعادل ضعف ما يتقاضاه أي لاعب آخر في الفريق.

وأفاد “رومانو” أن آدم لالانا هو أكثر لاعبي برايتون تقاضيًا للراتب براتب أسبوعي 90 ألف جنيه إسترليني، فيما يتقاضى لويس دنك، قائد الفريق، 80 ألفًا.

وأشار إلى أن برايتون سيدفع 80% من راتب آنسو فاتي، وأن الناديين أنهيا فحص الوثائق واتفقا على كافة التفاصيل.

ويأتي خروج آنسو فاتي من صفوف برشلونة كجزء من خطة النادي لتقليل المصروفات والرواتب؛ من أجل مواكبة شروط اللعب المالي النظيف والشروط المالية للدوري الإسباني، وتسجيل الصفقات الجديدة للنادي.

وانطلقت مسيرة آنسو فاتي من شباب نادي إشبيلية وانتقل منه لشباب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا ولعب معه لمدة موسم وبعده انضم لفريق تحت 18 عامًا وفي صيف 2018 انتقل لفريق تحت 19 عامًا وبعد موسم ونصف انضم لفريق الرديف وانتقل منه للفريق الأول بعد أقل من عام.

ولعب آنسو فاتي 112 مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة وسجل 29 هدفًا وصنع 10 لزملائه.
وعلى مستوى المنتخب الإسباني، لعب فاتي 9 مباريات بقميص المنتخب الأول وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه.

كما سبق أن لعب للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا تحت قيادة لويس دي لا فونتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول للاروخا.

ومنذ تصعيده للفريق الأول في نادي برشلونة،  لعب آنسو فاتي 89 مباراة بقميص الفريق، وسجل 25 هدفًا وصنع 9 لزملائه.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي بعد منتصف غدٍ الجمعة 1 سبتمبر.

أنسو فاتي برايتون فابريزيو رومانو برشلونة الدورى الانجليزى

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