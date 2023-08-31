آنسو فاتى يطير إلى انجلترا لإتمام إجراءات انتقاله إلى برايتون (فيديو)

سافر آنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى إنجلترا من أجل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف فريق برايتون ألبيون الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخرج آنسو فاتي عن صفوف برشلونة كجزء من خطة النادي لتقليل المصروفات والرواتب؛ من أجل مواكبة شروط اللعب المالي النظيف والشروط المالية للدوري الإسباني، وتسجيل الصفقات الجديدة للنادي.

فاتي يطير إلى إنجلترا



وظهر فيديو عبر منصة التدوينات القصيرة "إكس" لآنسو فاتي في مطار إشبيلية أثناء توجهه لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى انجلترا من أجل إتمام إجراءات انتقاله لبرايتون.

ومن المقرر أن يصل آنسو فاتي إلى لندن ثم ينتقل إلى برايتون للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقد انضمامه لبرايتون.

وتصارعت أندية ليفربول، توتنهام وتشيلسي من أجل الحصول على خدمات آنسو فاتي، واستغلال رغبة اللاعب في الحصول على عدد دقائق أكبر للمشاركة في المباريات بشكل منتظم، ولكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لبرايتون.

ومن المقرر أن ينضم فاتي لصفوف برايتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أنسو فاتي تم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في صيف عام 2020 من فريق الرديف بالنادي، ولعب 89 مباراة بقميص الفريق، وسجل 25 هدفًا وصنع 9 لزملائه.

ومن المنتظر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في انجلترا بعد منتصف غدٍ الجمعة 1 سبتمبر.

وبدأ آنسو فاتي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي إشبيلية وانتقل منه لشباب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا ولعب معه لمدة موسم وبعده انضم لفريق تحت 18 عامًا وفي صيف 2018 انتقل لفريق تحت 19 عامًا وبعد موسم ونصف انضم لفريق الرديف وانتقل منه للفريق الأول بعد أقل من عام.

ولعب آنسو فاتي 112 مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة وسجل 29 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الإسباني، لعب فاتي 9 مباريات بقميص المنتخب الأول وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه.

كما سبق أن لعب للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا تحت قيادة لويس دي لا فونتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول للاروخا.