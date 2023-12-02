تقرير: إلغاء لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية منذ قليل، أن لقاء بايرن ميونخ ونظيره يونيون برلين اليوم السبت، تم إلغاءه.

وأكدت الصحيفة، أن اللقاء الذي كان سيقام مساء اليوم في إطار الجولة الـ 13 من الدوري الألماني تم إلغاءه بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة ميونخ.

ويأتى فريق بايرن ميونخ فى وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه فريق كولن بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "راين إينرجي"، فى افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

رسميًا.. بايرن يجدد عقد مانويل نوير وبديله حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسي الفريق مانويل نوير وسفين أولرايش لمدة عام آخر.

وأكد النادي في بيانه الرسمي بالتجديد لحراسي الفريق بصورة الجدار، بعقد لمدة عام جديد حتى 2025 حيث كان سينتهي عقدهما في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التجديد: “أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر بعد إصابتي الطويلة، أعود للهجوم مرة أخرى، أنا أستمتع حقًا بالتواجد في الملعب مع هذا الفريق، أنا مقتنع بأننا مع الجماهير يمكننا تحقيق أهدافنا الكبيرة في السنوات القليلة المقبلة وبالطبع ذلك يشمل نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2025، إن معرفة أن سفين سيظل بجانبي يجعل الأمر أفضل”.

بينما قال أولرايش صاحب الـ 35 عامًا: “عندما جئت إلى بايرن ميونخ من شتوتغارت في عام 2015، لم أعتقد أبدًا أنني سأبقى هنا لفترة طويلة. لقد قمت الآن بتمديدها حتى عام 2025 وسأواصل القيام بدوري لتحقيق أهدافنا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع مانويل وكذلك دانييل بيريتس ومدرب حراس المرمى مايكلريشنر. لدي الكثير من القواسم المشتركة بيني وبين مانويل أكثر من مجرد شغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء”.

وعاد نوير للمشاركة مع بايرن بعد غياب أكثر من عام، الشهر الماضي.