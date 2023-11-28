الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن يجدد عقد مانويل نوير وبديله حتى 2025

مانويل نوير وبديله
مانويل نوير وبديله

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسي الفريق مانويل نوير وسفين أولرايش لمدة عام آخر.

وأكد النادي في بيانه الرسمي بالتجديد لحراسي الفريق بصورة الجدار، بعقد لمدة عام جديد حتى 2025 حيث كان سينتهي عقدهما في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التجديد: “أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر بعد إصابتي الطويلة، أعود للهجوم مرة أخرى، أنا أستمتع حقًا بالتواجد في الملعب مع هذا الفريق، أنا مقتنع بأننا مع الجماهير يمكننا تحقيق أهدافنا الكبيرة في السنوات القليلة المقبلة وبالطبع ذلك يشمل نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2025، إن معرفة أن سفين سيظل بجانبي يجعل الأمر أفضل”.

بينما قال أولرايش صاحب الـ 35 عامًا: “عندما جئت إلى بايرن ميونخ من شتوتغارت في عام 2015، لم أعتقد أبدًا أنني سأبقى هنا لفترة طويلة. لقد قمت الآن بتمديدها حتى عام 2025 وسأواصل القيام بدوري لتحقيق أهدافنا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع مانويل وكذلك دانييل بيريتس ومدرب حراس المرمى مايكلريشنر. لدي الكثير من القواسم المشتركة بيني وبين مانويل أكثر من مجرد شغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء”.

وعاد نوير للمشاركة مع بايرن بعد غياب أكثر من عام، الشهر الماضي.

 

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