سكاي سبورتس: بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع رونالد أراوخو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، مهتم بالتعاقد مع المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت بايرن ميونخ بالاهتمام بضم الياباني تومياسو ظهير أرسنال، الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد، لتدعيم خط الدفاع، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبحث بايرن ميونخ عن تدعيم دفاعه، في ظل تواجد 3 أسماء متاحة فقط في قلب الدفاع، ألا وهم دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ماتياس دي ليخت، مع العلم بأن الأخير يُعاني من إصابة في الركبة.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن اهتمام بايرن ميونخ بضم أراوخو جاد ومؤكد، حيث يراقب النادي الألماني، المدافع الأوروجواياني منذ عامين.

وأوضح التقرير أن المدافع البالغ من العمر 24 عامًا، مهتم باهتمام بايرن، بعدما استفسر النادي البافاري عن إمكانية التعاقد معه.

وأردف التقرير أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ يرغب في الحصول على اللاعب، لكن كما هو الحال مع تومياسو وفاران، من غير المرجح أن يتعاقد النادي معه، في ظل رغبة برشلونة في تمديد عقده إلى ما بعد 2026.