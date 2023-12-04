سموحة يواجه فاركو في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن بدوري نايل

يستضيف سموحة فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط من التعادل مع إف سي زد والأهلي والهزيمة أمام الزمالك والاتحاد السكندري ويسعى للعودة للانتصارات من جديد.

التعادل مع الأهلي ساهم في عودة الثقة للاعبي سموحة وقد ينعكس ذلك على أداءهم في مباراة اليوم التي ير فع فيها الفريق شعلر لابديل عن الفوز.

قائمة سموحة لمباراة فاركو

أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهانى سليمان وحسين تيمور وأحمد عبد الحكم ومحمد المغربي ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد وإسلام جابر ودوكو دودو وأبو بكر ليادي وحمدي علاء وعمرو قلاوه وأحمد خالد ومحمد عصام ومصطفى البدري ومحمد سعيد مكرونة ولحسن دحدوح وحسين فيصل وفادي فريد وحسام حسن.

وشهدت القائمة غياب أحمد جمال ومحمود حليمو وشريف رضا والمغربي عبد اللطيف بن قسو.

فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة خالد جلال المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط من فوزا واحد وتعادلين وأربع هزائم وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المقاولون والهزيمة أمام الجونة وبلدية المحلة ويسعى لتصحيح أوضاعه والعودة للانتصارات للتقدم خطوة للأمام في جدول دوري نايل.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.