الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة يواجه فاركو في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن بدوري نايل

سموحة تعادل في أخر
سموحة تعادل في أخر مبارياته مع الأهلي

يستضيف سموحة فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط من التعادل مع إف سي زد والأهلي والهزيمة أمام الزمالك والاتحاد السكندري ويسعى للعودة للانتصارات من جديد.

التعادل مع الأهلي ساهم في عودة الثقة للاعبي سموحة وقد ينعكس ذلك على أداءهم في مباراة اليوم التي ير فع فيها الفريق شعلر لابديل عن الفوز.

قائمة سموحة لمباراة فاركو

أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهانى سليمان وحسين تيمور وأحمد عبد الحكم  ومحمد المغربي ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد وإسلام جابر ودوكو دودو وأبو بكر ليادي وحمدي علاء وعمرو قلاوه وأحمد خالد ومحمد عصام ومصطفى البدري ومحمد سعيد مكرونة ولحسن دحدوح وحسين فيصل وفادي فريد وحسام حسن.

وشهدت القائمة غياب أحمد جمال ومحمود حليمو وشريف رضا والمغربي عبد اللطيف بن قسو.

فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة خالد جلال المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط من فوزا واحد وتعادلين وأربع هزائم وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المقاولون والهزيمة أمام الجونة وبلدية المحلة ويسعى لتصحيح أوضاعه والعودة للانتصارات للتقدم خطوة للأمام في جدول دوري نايل.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

دوري نايل سموحة فاركو أحمد سامي خالد جلال

مواد متعلقة

مابولولو وبلحاج في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع العاشر

مواعيد مباريات الجولة الثامنة بدورى نايل (2023 /2024)

دوري نايل.. سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف ريان

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"عالمنا ليس فيه مكان للضعفاء".. القوات المسلحة تعلن الهدف من تطوير أسلحتها للعالم

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

مصدر أمنى: وزارة الداخلية ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة