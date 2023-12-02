مابولولو وبلحاج في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع العاشر

شهدت مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل توقف كل اللاعبين الذين يتصدرون قائمة هدافي الدوري عن التسجيل وهم الأنجولي كريستو فاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة ومصطفى زيكو لاعب إف سي زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الذي غاب عن مباراة فريقه مع البنك الأهلي وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة والجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وكان أحمد سيد زيزو نجم الزمالك المستفيد الأول من ذلك وسجل هدفا في مرمى مودرن فيوتشر ورفع رصيده إلى أربعة أهداف وقلص الفارق مع مابولولو وأحمد بلحاج إلى هدفين.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع العاشر

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء

2.المغربي أحمد بلحاج " الجونة " بر صيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء

أحمد بلحاج

3.مصطفى زيكو " إف سي زد " والجزائري أحمد قندوسي " سيراميكا كليوباترا " وحسام أشرف " بلدية المحلة " ولكل منهم خمسة أهداف.

4.الجنوب إفريقي بيرسي تاو " الأهلي " وأسامة فيصل " البنك الأهلي "ولكل منهما أربعة أهداف

5.أحمد سيد زيزو " الزمالك " برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء

6.فادي فريد "سموحة " والكونغولي فيستون ماييلي " بيراميدز " ولكل منهما ثلاثة أهداف.

7.التوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " وميدو جابر " المصري " ولكل منهما ثلاثة أهداف.

8.جوزيف أوشايا " المقاولون " برصيد ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء.

9.يوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداى " الزمالك "والجزائري غيلاس جناوي " المصري " وعمر كمال عبد الواحد " فيوتشر" وزياد كمال " انبي " والغاني بنجامين بواتينج وإسلام ابوسليمة " الاتحاد السكندري " ولكل منهم هدفين.

10.أحمد علاء " المقاولون " والنيجيري جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة " طلائع الجيش " وكريم بامبو " البنك الأهلي " والنيجيري فافور حكيم " بلدية المحلة " وعبد الله السعيد " بيراميدز " وأحمد أمين أوفا " انبي " وأحمد شريف " فاركو " ولكل منهم هدفين.