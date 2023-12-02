مواعيد مباريات الجولة الثامنة بدورى نايل (2023 /2024)

مع انتهاء منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، أصبح البحث عن مواعيد مباريات الجولة التالية وتحديدا الثامنة، هو المتصدر الآن، لعمليات البحث عبر محرك "جوجل".

يأتي ذلك، مع غياب الأهلي عن الساحة المحلية، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتشهد الجولة الثامة إقامة 6 مباريات فقط من أصل 9، مع تأجيل مواجهات زد والأهلي، والجونة وبيراميدز، والمصري ومودرن فيوتشر، بسبب ارتباط الثلاثي الأحمر والسماوي وفيوتشر، بمرحلة المجموعات بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وتنطلق الجولة الثامنة مساء الإثنين المقبل الموافق 4 ديسمبر 2023، وتستمر حتى الخميس المقبل 7 من الشهر الحالي، حيث تقام على مدار أربعة أيام متواصلة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من دوري نايل

الأثنين 4 /12 /2023

سموحة & فاركو .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

الثلاثاء 5 /12 /2023

بلدية المحلة & طلائع الجيش .. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الإسماعيلي & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

سيراميكا كليوباترا & إنبي .. السابعة مساء (الجبل الأخضر).

الأربعاء 6 /12 /2023

المقاولون العرب & الداخلية .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

الخميس 7 /12 /2023

الزمالك & الاتحاد السكندري ..السابعة مساء (ستاد السلام).

نتائج الجولة السابعة بدوري نايل (2023 /2024)

بيراميدز 2 الإسماعيلي 1

الأهلي 0 سموحة 0

مودرن فيوتشر 0 الزمالك 2

الاتحاد السكندري 0 زد 0

طلائع الجيش 1 الجونة 1

فاركو 1 المقاولون العرب 1

إنبي 1 المصري البورسعيدي 2

الداخلية 0 بلدية المحلة 0

البنك الأهلي 0 سيراميكا كليوباترا 1

بيراميدز على القمة والأهلي في مركز الوصافة

وعقب انتهاء منافسات الجولة السابعة بدوري نايل، واصل بيراميدز تربعه على قمة الدوري برصيد 16 نقطة، يلي الأهلي في مركز الوصافة برصيد 14 نقطة، ثم زد ثالثا بـ13 نقطة، ومودرن فيوتشر رابعا بـ12 نقطة.