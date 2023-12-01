الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف ريان

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا هاما على حساب نظيره البنك الأهلي، بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ختام منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاء هدف المباراة الوحيد وسيراميكا كليوباترا، عن طريق أحمد ياسر ريان، في الدقيقة الـ55، من عمر المباراة، بعد تمرينة زميله محمد عنتر الرائعة.

وكثف بعدها لاعبو البنك الأهلي، من هجومهم على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، من أجل إدراك التعادل، إلا أنهم تسابقوا في إهدار الفرص تباعا الواحدة تلو الأخرى.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده لـ10 نقاط، دفعته للمركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل، أما البنك الأهلي، يظل كما هو عند 3 نقاط، قبعا بهم داخل مثلث الخطر، وتحديدا المركز قبل الأخير.

 

وكان سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

 

أما تشكيل البنك الأهلي كان التالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني.

خط الوسط: أحمد النادري - محمد فتحي.

أمامهما: أحمد مدبولي - إسحاق يعقوب - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. حسن شاهين ومحمود قاعود، وسرجي اكا وأسامة فيصل، ومحمود سيد وجريندو، وعماد فتحي ومعاذ الحناوي، وأمير مدحت.

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا دوري نايل البنك الأهلي ختام الجولة السابعة بدوري نايل

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