الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر ريان يقود الهجوم وإيبوكا بديلا.. تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لـسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، بمسابقة دوري نايل.

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ختام منافسات الجولة السابعة، بمسابقة دوري نايل.

 

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا الأساسي، قيادة أحمد ياسر ريان هجوم الفريق، مع جلوس النيجيري جون إيبوكا على مقاعد البدلاء.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم الكباتن طه اسماعيل ووليد صلاح الدين.

بينما يعلق على المباراة مؤمن حسن، وعمرو نبيل مراسلا لقناة أون تايم 1 من أرض الملعب.

 

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة، ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

موقف سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط، اما البنك الأهلي فيأتي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

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