الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. البنك الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في ختام الأسبوع السابع

البنك الأهلي فاز
البنك الأهلي فاز في الجولة الماضية على المصري

يستضيف البنك الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في ختام مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

البنك الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة 

فريق البنك الأهلي يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وبدأ الدوري بشكل سيىء جدا وخسر مبارياته الخمس الأولى أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وانبي ومودرن فيوتشر فقامت الإدارة بالاستغناء عن خدمات المدرب القبرصي بابا فاسيليو وتولي طارق مصطفى تدريب الفريق وقاده لتحقيق فوز كبير على المصري بأربعة أهداف نظيفة ويسعى البنك الأهلي لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن المركز قبل الأخير.

البنك الأهلي استغل فترة توقف الدوري في إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الماضي لعب خلاله مباراة ودية مع فاركو انتهت بالتعادل 1-1  وبعد العودة للقاهرة لعب مباراة ودية فاز فيها على انبي بثلاثة أهداف نظيفة.

سيراميكا كليوباترا والعودة للانتصارات

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وثلاث هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بيراميدز والهزيمة أمام طلائع الجيش والأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة.

أيمن الرمادي حذر لاعبيه من صحوة فريق البنك الأهلي بعد تولي طارق مصطفى المسئولية الفنية وأكد لهم أن المباراة صعبة ولاتقبل نتيجة سوى الفوز حتى يستطيع تصحيح أوضاعه والمنافسة على احتلال مركز متقدم في جدول الدوري.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده أبراهيم السوداني وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل فريق البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي طارق مصطفى

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