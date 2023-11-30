دوري نايل| الطلائع يفرض التعادل الإيجابي على الجونة

فرض فريق طلائع الجيش التعادل الإيجابي على ضيفه الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من دوري نايل.

فريق الجونة تقدم عن طريق الملجاشي أرنو راندريانانتيناينا في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وتمكن محمد فتح الله من تسجيل هدف التعادل لصالح طلائع الجيش في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وقفز فريق الجونة بعد هذا التعادل 3 مراكز ليتواجد في المركز التاسع متفوقًا على إنبي بفارق الأهداف.

ويملك فريق الجونة 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات، فيما تلقى هزيمة واحدة كما أحرز لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه ستة فقط.

أما طلائع الجيش فيرتفع رصيده إلى 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين، فيما نال الفريق هزيمتين، كما سجل سبعة أهداف واستقبل مثلهم.

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أحداث المباراة

فريق الطلائع بدأ المباراة بقوة وأرسل يسرى وحيد، تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أحمد مسعود.

في الدقيقة 14 ركلة جزاء لصالح الجونة بعد عرقلة أشرف مجدي من اللاعب خالد سطوحي داخل منطقة الجزاء.

بعد تدخل من تقنية الفيديو تم إلغاء ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء.

واستطاع فريق الجونة أن يسجل الهدف الأول بعد توغل من أرنو راندريانانتيناينا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة لتمر أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 58 فرصة لصالح الجونة، أيمن سعد موكا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة واستعد لتسديدة الكرة ولكن نجح أحمد متعب في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

ونجح محمد فتح الله "كماتشو" في إدراك التعادل بعدما أرسل أحمد متعب تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها محمد فتح الله برأسية قوية مرت على يسارا لحارس لداخل الشباك.