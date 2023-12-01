عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

يلتقى فريق كرة القدم بنادى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، فى السادسة مساء الغد، على ملعب «مكابا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية، إلى جانب كل من شباب بلوزداد الجزائرى، وميدياما الغانى، ويانج أفريكانز التنزانى، واستهل مبارياته فى المجموعة بانتصار على الفريق الغانى بثلاثية نظيفة، ليحتل الصدارة رفقة الفريق الجزائرى الذى انتصر على يانج أفريكانز بنفس النتيجة فى الجولة الأولى.

واستبعد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، ١٠ لاعبين من حساباته لمباراة يانج أفريكانز وهم: مصطفى مخلوف، وأكرم توفيق، ومحمود متولى، ومعتز محمد، وكريم وليد «نيدفيد»، ومحمد الضاوى «كريستو»، ورضا سليم، وأحمد عبدالقادر، وأنتونى موديست، ومحمد زعلوك.

وعقد المدرب السويسرى جلسة مع اللاعبين، فى فندق الإقامة، قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا، حذر خلالها من صعوبة المباراة، فى ظل احتشاد الجماهير فى الملعب بأعداد كبيرة، على غرار ما حدث خلال لقاء سيمبا فى الدورى الإفريقى، الذى انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأبلغ محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خالد بيبو، مدير الكرة، بقرار لجنة التخطيط وإدارة النادى بشأن عروض اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، مؤكدًا أن الإدارة منفتحة على مناقشة أى عروض للحصول على خدمات أى من لاعبى الفريق فى يناير المقبل، طالبًا منه توصيل رسالة بذلك إلى كل لاعبى «المارد الأحمر».

وأضاف «الخطيب»، فى رسالته إلى اللاعبين: «أى لاعب لا يرغب فى البقاء، ويريد الرحيل عن فريق القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة، أؤكد له أن الباب مفتوح أمامه، مهما كانت الضغوطات»، منبهًا إلى رفضه الكامل سياسة لى الذراع، والضغط على إدارة النادى لتخطى سقف التعاقدات فى الفريق.

تأتى رسالة رئيس الأهلى بعد الاتفاق على تمديد عقد محمد الشناوى ومحمد هانى، وانتظار حسم موقف على معلول ومحمد عبدالمنعم، بعد تلويحهما بالرحيل فى الميركاتو المقبل.