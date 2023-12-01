عودة عبدالرحمن مجدي لتدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

خاض لاعبو الإسماعيلي، تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويحرص جهاز الدراويش للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، باعتبارها اهم الجوانب التي تخدم إيهاب جلال المدير الفني في تنفيذ خططه الفنية خلال المنافسات الرسمية.

وشهد مران الدراويش، عودة عبد الرحمن مجدي، لتدريبات الفريق الجماعية، بعد اكتمال شفاءه.

وكان فريق الإسماعيلي، استأنف مرانه، عصر أمس الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من إيهاب جلال المدير الفني، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز خلال جزء من المران وفضل الجهاز الفني إراحتهم بينما خاض باقي أعضاء الفريق مرانهم بشكل طبيعي.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات علي الاستلام والتسليم والاستحواذ، واختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

شهد المران مشاركة محمد حسن في جزء من التدريبات، وذلك على اثر الإصابة التي لحقت به مؤخرا بينما استمر محمد فوزي في خوض البرنامج المخصص له وفقا للبرنامج المخصص له.

المران حضره علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الكرة، ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفني للقطاع.

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط، من فوز يتيم ومثله تعادل، و5 هزائم.