الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة عبدالرحمن مجدي لتدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي

خاض لاعبو الإسماعيلي، تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويحرص جهاز الدراويش للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، باعتبارها اهم الجوانب التي تخدم إيهاب جلال المدير الفني في تنفيذ خططه الفنية خلال المنافسات الرسمية.

وشهد مران الدراويش، عودة عبد الرحمن مجدي، لتدريبات الفريق الجماعية، بعد اكتمال شفاءه.

وكان فريق الإسماعيلي، استأنف مرانه، عصر أمس الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من إيهاب جلال المدير الفني، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز خلال جزء من المران وفضل الجهاز الفني إراحتهم بينما خاض باقي أعضاء الفريق مرانهم بشكل طبيعي.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات علي الاستلام والتسليم والاستحواذ، واختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

شهد المران مشاركة محمد حسن في جزء من التدريبات، وذلك على اثر الإصابة التي لحقت به مؤخرا بينما استمر محمد فوزي في خوض البرنامج المخصص له وفقا للبرنامج المخصص له.

المران حضره علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الكرة، ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفني للقطاع.

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل 

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط، من فوز يتيم ومثله تعادل، و5 هزائم.

عبدالرحمن مجدي تدريبات الإسماعيلي الجماعية مران الإسماعيلي البنك الأهلي عودة عبدالرحمن مجدي

مواد متعلقة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بـ دوري نايل

مدرب الإسماعيلى يرفض خوض أى وديات قبل مواجهة البنك الأهلى

شكوى التحكيم طريق مجلس الإسماعيلى لامتصاص غضب الجماهير

دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس