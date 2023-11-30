الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بـ دوري نايل

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم الخميس، على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية، استعدادا لملاقاة البنك الأهلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، الثلاثاء المقبل الموافق 5 ديسمبر، علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان اللاعبون قد حصلوا على راحة أمس لمدة 24 ساعة، عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز خلال جزء من المران، وفضل الجهاز الفني إراحتهم بينما خاض باقي أعضاء الفريق مرانهم بشكل طبيعي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات علي الاستلام والتسليم والاستحواذ، وأختتم المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

شهد المران مشاركة محمد حسن في جزء من التدريبات، وذلك على اثر الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بينما استمر محمد فوزي في خوض البرنامج المخصص له وفقا للبرنامج المخصص له.

المران حضره علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان المشرف العام على الكرة، ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفني للقطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز يتم ومثلها تعادل و5 هزائم.

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