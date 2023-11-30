الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الإسماعيلى يرفض خوض أى وديات قبل مواجهة البنك الأهلى

ايهاب جلال،
ايهاب جلال،

رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق  الإسماعيلى، خوض أى مواجهات ودية قبل لقاء البنك الأهلي في الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز والمحدد موعده الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية.

ويخشى مدرب الدراويش تعرض اللاعبين للإصابة والإجهاد خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة فى صفوف الفريق لأسباب مختلفة. 

واستأنف لاعبو الإسماعيلى تدريباتهم اليوم الخميس تحت قيادة إيهاب جلال ومعاونيه، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس عقب مواجهة فريق بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة السابعة، الأمر الذى يزيد من معاناة الدراويش مع إيهاب جلال بعد مرور 8 جولات من عمر مسابقة الدورى فى ظل سوء النتائج والأداء فى نفس الوقت، ما أغضب جماهير الإسماعيلى بشكل كبير.

محمد فوزي يغيب عن مران الإسماعيلي

وشهد المران مشاركة كل من أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي ومحمد عمار وعبدالله حسني وعصام صبحي وأحمد محسن وعبدالله محمد وكريم عرفات ومحمد بيومي وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فارس ومحمد مخلوف ومحمد عبدالسميع ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومحمد حسن وصالح جمعة وحازم مرسي وباسم مرسي وأبوبكر حمزة الجمل وعبدالله السعيد ونادر فرج وأحمد وجيه وعمر سعيد ومحمد وجدي وحمادة صلاح ومحمد عبدالمنعم وبشار أشرف ومحمود ياسين أوتاكا والغاني ياو أنور.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات والتأهيل في صفوف النادى الإسماعيلي ما زالت تضم الحارس محمد فوزي الذى يخضع للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.

الاسماعيلى فريق الإسماعيلي إقالة إيهاب جلال ايهاب جلال الدراويش

مواد متعلقة

شكوى التحكيم طريق مجلس الإسماعيلى لامتصاص غضب الجماهير

دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

الأكثر قراءة

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

هنري كيسنجر.. أول مواطن مجنس يصبح وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية

من مستشفى العاصمة الإدارية| السيدة انتصار السيسى: "ربنا يشفى كل أولادنا الفلسطينيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم