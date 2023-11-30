مدرب الإسماعيلى يرفض خوض أى وديات قبل مواجهة البنك الأهلى

رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض أى مواجهات ودية قبل لقاء البنك الأهلي في الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز والمحدد موعده الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية.

ويخشى مدرب الدراويش تعرض اللاعبين للإصابة والإجهاد خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة فى صفوف الفريق لأسباب مختلفة.

واستأنف لاعبو الإسماعيلى تدريباتهم اليوم الخميس تحت قيادة إيهاب جلال ومعاونيه، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس عقب مواجهة فريق بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة السابعة، الأمر الذى يزيد من معاناة الدراويش مع إيهاب جلال بعد مرور 8 جولات من عمر مسابقة الدورى فى ظل سوء النتائج والأداء فى نفس الوقت، ما أغضب جماهير الإسماعيلى بشكل كبير.

محمد فوزي يغيب عن مران الإسماعيلي

وشهد المران مشاركة كل من أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي ومحمد عمار وعبدالله حسني وعصام صبحي وأحمد محسن وعبدالله محمد وكريم عرفات ومحمد بيومي وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فارس ومحمد مخلوف ومحمد عبدالسميع ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومحمد حسن وصالح جمعة وحازم مرسي وباسم مرسي وأبوبكر حمزة الجمل وعبدالله السعيد ونادر فرج وأحمد وجيه وعمر سعيد ومحمد وجدي وحمادة صلاح ومحمد عبدالمنعم وبشار أشرف ومحمود ياسين أوتاكا والغاني ياو أنور.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات والتأهيل في صفوف النادى الإسماعيلي ما زالت تضم الحارس محمد فوزي الذى يخضع للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.