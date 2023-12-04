أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على فوز ليفربول الصعب على فولهام، وتعادل مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى فوز برشلونة الثمين على أتلتيكو مدريد.

وحقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا بشق الأنفس على فولهام بنتيجة 4-3، بينما وقع فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي مع توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

بينما حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجله جواو فيليكس، في القمة الناية التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية تبرز فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي مع توتنهام

وكانت البداية مع صحيفة "ميرور" التي عنونت "هالاند مُهدد بالعقوبة"، مُضيفة:"مانشستر سيتي يقع في فخ التعادل مع توتنهام بنتيجة 3-3 في قمة مثيرة بالبريميرليج".

وتابعت الصحيفة:"إيرلينج هالاند يغضب ويوجه إهانات إلى حكم اللقاء، وأصبح مُهددًا بالعقوبة".

وتطرقت الصحيفة إلى فوز ليفربول الصعب على فولهام، وكتبت: "مباراة لا تُنسى"، وأوضحت: "يورجن كلوب لم يتمكن من السيطرة على فرحته، ويصف المباراة بأنها "لا تُنسى".

صحيفة "ميرور"

فيما خرجت صحيفة "ديلي إكسبريس" بعنوان "هدف متأخر يجلب الإثارة"، مُضيفة: "ليفربول يحسم المباراة ضد فولهام في 79 ثانية فقط".

وفي خبر آخر، أشارت الصحيفة إلى قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: "ليفربول ضيفًا على أرسنال في قمة قرعة كأس إنجلترا".

وعن مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، كتبت الصحيفة: "مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام.. وهالاند مُهدد بالعقوبة بعد غضبه على حكم اللقاء".

صحيفة "ديلي إكسبريس"

أما صحيفة "ديلي ستار" فقد عنونت "غضب هالاند الحقيقي"، مُضيفة: "مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام 3-3.. وهالاند يصب غضبه على حكم اللقاء".

وعن مباراة ليفربول وقولهام، كتبت الصحيفة: "فرحة عارمة"، مُضيفة: "ليفربول سجل هدفين خلال 79 ثانية للفوز فى مباراة شهدت 7 أهداف".

وتابعت الصحيفة: "ترينت ألكسندر أرنولد يستمتع بهدفه الحاسم.. ويورجن كلوب يؤكد أنها مباراة لا تُنسى في أنفيلد".

صحيفة "ديلي ستار"

الصحف الإسبانية تُشيد بتألق جواو فيليكس مع برشلونة امام أتلتيكو مدريد

في المقابل، احتفلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بفوز برشلونة الثمين على أتلتيكو مدريد، تحت عنوان "جواو سعيد"، مُضيفة: "فيليكس يقود البلوجرانا للفوز في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول ضد فريقه السابق".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

واتفقت صحيفة "سبورت" مع نظيرتها السابقة، حيث وضعت نفس صورة الغلاف لـ جواو فيليكس، تحت عنوان "عظيم"، مُضيفة: "جواو فيليكس يمنح برشلونة فوزًا حيويًا في قمة الدوري الإسباني هذا الموسم".