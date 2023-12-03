محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخي في الدوري الإنجليزي

حقق المحترف المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد صناعته هدفًا في مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وصنع صلاح الهدف الثالث الذي سجله البديل الياباني واتارو إيندو، في الدقيقة 87.

وأصبح “مو” أكثر لاعب مساهمة في تسجيل أهداف على ملعب “أنفيلد رود”، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج”.

وعادل صلاح سجل الأسطورة ستيفن جيرارد، حيث ساهم كلاهما في تسجيل 120 هدفًا على ملعب “أنفيلد”.

وسجل صلاح 87 هدفًا على ملعب “أنفيلد”، إضافة لصناعته 33 آخرين، فيما سجل جيرارد 69 هدفًا، وصنع 51.

كما وصل اللاعب المصري للمباراة رقم 16 تواليًا التي يُساهم فيها بتسجيل أو صناعة هدف، على ملعب فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام

محمد صلاح سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على زميله لويس دياز.

وتمكن ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول لـ"الريدز"، في الدقيقة 20، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في شباك لينو.

وأدرك هاري ويلسون التعادل لـ فولهام، في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة زميله روبينسون من الجهة اليسرى.

وسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك تيتي التعادل لـ فولهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، من متابعة لرأسية زميله خيمينيز.

وسجل تيم ريام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لصالح فولهام، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

لاعبو ليفربول كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 54، عندما تلقى داروين نونيز تمريرة رائعة من محمد صلاح، لكنه سدد الكرة في العارضة.

وأثناء محاولات ليفربول للتسجيل، تمكن فولهام من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 80، عن طريق بوبي دي كوردوفا ريد بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله كايرني.

واستطاع البديل واتارو إيندو، تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تهيئة رائعة للكرة من صلاح.

وأحرز أرنولد الهدف الثاني له والرابع لـ ليفربول في الدقيقة 88، بتسديدة قوية، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 31 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.