الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف في ليفربول، لخوض مواجهة جديدة أمام شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد وما ينتظره من أرقام قياسية جديدة في مسيرته الكروية، وذلك على النحو التالي:

- يستعد محمد صلاح لخوض المباراة رقم 301 مع ليفربول في جميع المسابقات.

-  يسعى محمد صلاح للوصول إلى الهدف رقم 200، ويصبح من بين 5 لاعبين فقط بالتاريخ سجلوا هذا الرقم لنادي ليفربول.

- يأمل محمد صلاح في الوصول للهدف رقم 150 بمسيرته الشخصية بالدوري الإنجليزي الممتاز (بواقع 147 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، حيث سجّل حتى الآن 149 هدفًا في 244 مباراة خاضها في البطولة.

- أما في حال تمكّن محمد صلاح من تسجيل هاتريك في مباراة اليوم، فإنه سيصل للهدف رقم 150 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

-  ليس هذا فحسب، بل سيصبح محمد صلاح -الذي نجح في تسجيل 17 هدفًا خلال آخر 19 مباراة له في "أنفيلد"- أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في البريميرليج.

- يواصل محمد صلاح منافسته القوية في سباق ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 10 أهداف، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة بفارق 4 أهداف.

 ماذا قدم محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد قبل مباراة اليوم؟

- وستكون مباراة اليوم هي الخامسة التي يخوضها محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد.

- وخاض محمد صلاح أربع مواجهات سابقة أمام شيفيلد يونايتد، وجميعهم بقميص ليفربول.

- خلال هذه المواجهات، حقق محمد صلاح أربع انتصارات، وسجل خلالهم هدفًا واحدًا.

- ويتصدر روجر هانت، نجم ليفربول السابق، ترتيب هدّافي مباريات الفريقين برصيد 8 أهداف، يليه بيلي ليديل برصيد 5 أهداف.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخي، في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تلقى 11 هزيمة حتى الآن.

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