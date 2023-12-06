محمد صلاح فى مهمة جديدة مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يواجه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل ملاحقة أرسنال والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تحقيقه الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، عندما يخوض مواجهة اليوم أمام شيفيلد يونايتد.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فولهام بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تلقى 11 هزيمة حتى الآن.