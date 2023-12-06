المقاولون يستضيف الداخلية فى مواجهة بين أضعف خطى دفاع وهجوم بدورى نايل

تقام اليوم الأربعاء مباراة واحدة في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل تجمع المقاولون والداخلية في السابعة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بإدارة تحكيمية لعاطف حسين ويساعده أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

المقاولون والخروج من النفق المظلم

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق ى فوز في دوري نايل وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل تسعة أهداف ولديه أضعف خط دفاع في الدوري واهتزت شباكه 14 مرة وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع فاركو والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وهى أرقام سلبية تعكس حجم معاناة الفريق منذ بداية الموسم.

شوقي غريب حرص خلال التدريبات على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية المتكررة وأكد للاعبيه أن مباراة اليوم فرصة لتحقيق الفوز الأول في دوري نايل والابتعاد عن المركز الأخيروشدد على أن أى نتيجة سلبية أمام الداخلية ستويد موقف الفريق تعقيدا.

الداخلية يبحث عن الانتصار الثاني

على الجانب الأخر يحتل فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وأربع هزائم ولديه أضعف خط هجوم في دوري نايل ولم يسحل سوى ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع نقطتين من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع الإسماعيلي وبلدية المحلة والهزيمة أمام الجونة ولم يسجل أى هدف في أخر أربع مباريات.

هيثم شعبان الذي يقود فريق الداخلية للمرة الثانية حاول إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق وعقد جلسة مع لاعبيه قام خلالها بشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون وطالبهم ببذل أقصى جهد لحصد النقاط الثلاث التي تعني الوصول للنقطة الثامنة والتقدم على فاركو والإسماعيلي.