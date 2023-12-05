الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل: الإسماعيلي يفوز على البنك بهدفين وسيراميكا يكتسح إنبي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات في دوري نايل بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدفين لهدف، اليوم في إطار الجولة الثامنة من المسابقة.

الفوز الأول هو للإسماعيلي بعد غياب 6 جولات منذ أخر فوز في الجولة الثانية على حساب الاتحاد السكندري.

ورفع الفوز رصيد الدراويش إلى 7 نقاط في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري، بينما وقع البنك في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط.

سجل أهداف اللقاء عمر الساعي وعماد حمدي لصالح الإسماعيلي في الدقائق 16و67، بينما سجل أمير مدحت لصالح البنك في الدقيقة 48.

وفي لقاء آخر، اكتسح سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرتقى إلى المركز الرابع.

الفوز جعل رصيد سيراميكا الذي يسير بشكل جيد مع المدرب أيمن الرمادي، 13 نقطة في المركز الرابع بينما وقع إنبي بالمركز الـ 12 بـ 10 نقاط.

أهداف سيراميكا سجلها أحمد ياسر ريان، صديق أوجلو، جون إيبوكا ومصطفى دويدار بالخطأ في مرماه بالدقائق 41، 73، 76 و88، بينما سجل هدفي إنبي أحمد أمين “أوفا” وأحمد نادر حواش بالدقائق 87 و90.

 

 

 

 

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