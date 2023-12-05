دوري نايل: الطلائع يواصل حصد النقاط ويهزم بلدية المحلة بهدفين نظيفين

حقق طلائع الجيش فوزا غاليا وهزم بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند تسع نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدفي نظيفين سجلهما كريم طارق ومحمد فتح الله كماتشو وشهد حلة طرد ليوسف حسن لاعب بلدية المحلة وجاء الهدف الأول في الدقيقة 23 عندما مرر أحمد متعب كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريم طارق خلفية برأسه على يمين الحارس أحمد حسين.

وجاء الهدف الثاني أيضا من ركلة ثابتة في الدقيقة 27 عندما تصدر عبد الرحمن أسامة لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية استقبلها محمد فتح الله كماتشو بشكل جيد وهيأها لنفسه وسددها على يسار الحارس.

في بداية الشوط الثاني دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش ببول جوليوس بدلا من جودوين شيكا ورغم محاولات لاعبي البلدية للاقتراب من مرمى محمد شعبان حارس طلائع الخطورة الا أن الخطورة جاءت من الناحية الأخرى عندما سدد عبد الرحمن أسامة كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس البلدية .

في الدقيقة 60 أجرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تغييرين بنزول إبراهيم شتا وعبد الرحمن سمان بدلا من ماجد هاني ومحمد أميسي وأهدر بول جوليوس مهاجم الطلائع عندما أبعد الحترس أحمد حسين الكرة من مام عبد الرحمن أسامة المنفرد وتهيأت أمام جوليوس الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 70 دفع عبد الحميد بسيوني بإسلام محارب وموسى دياوارا بدلا من عبد الرحمن أسامة ويسري وحيد وهدأ إيقاع اللعب تماما وتعرض محمود عبد الرازق للغصابة ولعب محمد صابر بدلا منه في الدقيقة 81 .

كاد فيبو حكيم يسجل هدفا للبلدية في الدقيقة 88 عندما سدد كرة من خراج منطقة الجزاء ارتدت من القائم لخارج الملعب واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهفين نظيفين.