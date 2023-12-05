دوري المحترفين.. وادي دجلة يواجه الجمهورية شبين لاستعادة القمة

يشهد ملعب الجمهورية شبين بالمنوفية، في الثانية والنصف عصر اليوم مواجهة القمة والقاع بين وادي دجلة والجمهورية شبين في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين .

ويحتل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق الجمهورية شبين في المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط، في أول مباراة لأبو العينين شحاتة المدير الفني الجديد للجمهورية شبين الذي تولى المسئولية خلفا لمصطفى عبد الفتاح.

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين في الترتيب وعدد النقاط، الا أن المباراة لن تكون سهلة لوادي دجلة في وجود قيادة فنية جديدة للجمهورية شبين وهو ما سيساهم في زيادة حماس اللاعبين.

وادي دجلة يسعى لاستعادة القمة

وادي دجلة لعب عشر مباريات حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وسجل 15 هدفا، ودخل مرماه 7 أهداف وجمع 7قاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على النجوم ودكرنس والتعادل مع بتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23 واستعادة الصدارة والتساوي مع بتروجت.

الاختبار الأول لشحاتة مع شبين

على الجانب الأخر، يقف فريق الجمهورية شبين في موقف لايحسد عليه ولم يحقق سوى فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر سبع مباريات، ولديه أضعف هجوم في دوري المحترفين ولم يسجل سوى أربعة أهداف واهتزت شباكه 14 مرة وخسر أخر ثلاث مباريات أمام المقاصة وراية وطنطا، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني والوصول للنقطة الثامنة وتخطي المقاصة وتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

وقد اهتم أبو العينين شحاتة المدير الفني للجمهورية شبين، بالجانب النفسي وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين بهدف إعادة الثقة اليهم وأكد أن الفوز على وادي دجلة ليس مستحيلا، إذا تحلوا بالارادة والروح العالية والالتزام داخل الملعب طوال الـ90 دقيقة.

يدير المباراة محمد نهاد ويساعده علاء عبد الباسط وأحمد خلف ومعهم شريف حسن حكما رابعا.