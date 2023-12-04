الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين: التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وراية

غزل المحلة
غزل المحلة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة وراية والتي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، بدوري المحترفين للقسم الثاني (أ).

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، حيث تسبق لاعبي الفريقين في إهدار الفرص تباعا.

وبهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده لـ21 نقطة، وضعته في المركز الرابع، أما رأية أصبح لديها 15 نقطة، في المركز العاشر، بجدول ترتيب القسم الثاني (أ).

في السياق، انفرد بتروجت بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على بروكسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت وأدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد بتروجت إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله حامد حمدان في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني سجل سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 59 وأضاف إسماعيل بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وحقق فريق لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال فوزا غاليا وهزم مكادي بهدف سجله أحمد سكولز في المباراة التي أقيمت بملعب خيري بشارة بالجونة وأدارها الحكم أسامة إسماعيل ليرتفع رصيد لافيينا إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 12 نقطة.

وتعادل أسوان مع بترول أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 19 نقطة ويرتفع رصيدأسوان إلى 13 نقطة.

وفي ستاد السلام نجح فريق الاتصالات في تحويل تأخرة أمام المقاصة إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد علاء هاشم ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف سجله محمود عماد وفي الشوط الثاني تعادل الاتصالات عن طريق محمد شاهين.

غزل المحله دوري المحترفين راية دوري المحترفين للقسم الثاني دوري المحترفين أ دوري القسم الثاني للمحترفين

مواد متعلقة

غزل المحلة يهزم المقاصة 2-1 والسكة الحديد "يُسقط" النجوم برباعية

دورى المحترفين.. المقاصة يستضيف غزل المحلة والسكة الحديد يواجه النجوم بالأسبوع العاشر

غزل المحلة ينهى استعداداته لمواجهة المقاصة بدورى المحترفين

الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على غزل المحلة ولافيينا يتأخر بهدف أمام نجوم مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

مودرن فيوتشر يحسم الجدل بشأن مصير عمر كمال عبدالواحد

كيف يتخلص الإنسان من وساوس الشيطان فى الصلاة؟.. داعية يجيب

شهيد العلم.. "شريف جداوي" سافر لدراسة الطب فأصابته قذيفة على الحدود الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة