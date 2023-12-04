دوري المحترفين: فوز بتروجت ولافيينا والاتصالات والنجوم وتعادل أسوان وبترول أسيوط

انفرد بتروجت بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على بروكسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت وأدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد بتروجت إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 13 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله حامد حمدان في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني سجل سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 59 وأضاف إسماعيل بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وحقق فريق لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال فوزا غاليا وهزم مكادي بهدف سجله أحمد سكولز في المباراة التي أقيمت بملعب خيري بشارة بالجونة وأدارها الحكم أسامة إسماعيل ليرتفع رصيد لافيينا إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 12 نقطة.

وتعادل أسوان مع بترول أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 19 نقطة ويرتفع رصيدأسوان إلى 13 نقطة.

وفي ستاد السلام نجح فريق الاتصالات في تحويل تأخرة أمام المقاصة إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد علاء هاشم ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف سجله محمود عماد وفي الشوط الثاني تعادل الاتصالات عن طريق محمد شاهين.

وفي ملعب السلمانية فازالنجوم على النصر للتعدين 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمروعبد الفتاح محمود ليرتفع رصيد النجوم إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف سجله إسلام فتحي وفي الشوط الثاني تعادل محمد عبد الصبور للتعدين ثم سجل محمد همام الهدف الثاني.

وتختتم مباريات اليوم في الأسبوع الحادي عشر لدوري المحترفين في الخامسة مساء حيث يستضيف غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال فريق راية بقيادة محمد حليم في الخامسة مساء في أخر مباريات اليوم.