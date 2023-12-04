الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين: فوز بتروجت ولافيينا والاتصالات والنجوم وتعادل أسوان وبترول أسيوط

فريق أسوان
فريق أسوان

انفرد بتروجت بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على بروكسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت وأدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد بتروجت إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 13 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله حامد حمدان في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني سجل سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 59 وأضاف إسماعيل بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وحقق فريق لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال فوزا غاليا وهزم مكادي بهدف سجله أحمد سكولز في المباراة التي أقيمت بملعب خيري بشارة بالجونة وأدارها الحكم أسامة إسماعيل ليرتفع رصيد لافيينا إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 12 نقطة.

وتعادل أسوان مع بترول أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 19 نقطة ويرتفع رصيدأسوان إلى 13 نقطة.

وفي ستاد السلام نجح فريق الاتصالات في تحويل تأخرة أمام المقاصة إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد علاء هاشم ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط  ..انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف سجله محمود عماد وفي الشوط الثاني تعادل الاتصالات عن طريق محمد شاهين.

وفي ملعب السلمانية فازالنجوم على النصر للتعدين 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمروعبد الفتاح محمود ليرتفع رصيد النجوم إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف سجله إسلام فتحي وفي الشوط الثاني تعادل محمد عبد الصبور للتعدين ثم سجل محمد همام الهدف الثاني.

وتختتم مباريات اليوم في الأسبوع الحادي عشر لدوري المحترفين في الخامسة مساء حيث يستضيف غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال فريق راية بقيادة محمد حليم في الخامسة مساء في أخر مباريات اليوم.

دوري المحترفين بتروجت الاتصالات فريق لافيينا أسوان

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. حرس الحدود يهزم طنطا 3-1 ويرفع رصيده إلى 21 نقطة

حرس الحدود يتقدم على طنطا بهدفين نظيفين في الشوط الأول

الشوط الأول..النجوم يتقدم على التعدين وأسوان يتعادل مع بترول أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة