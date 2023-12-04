دوري المحترفين| بتروجت يستضيف بروكسي وغزل المحلة يواجه راية في الأسبوع 11

يستضيف بتروجت فريق بروكسي في الثانية والنصف عصر اليوم ويحل راية ضيفا على فريق غزل المحلة في الخامسة مساء في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين .

بروكسي يتحدي بتروجت في بتروسبورت

في ملعب بتروسبورت يحل بروكسي بقيادة محمد حامد وأحمد سمير ضيفا على فريق بتروجت بقيادة السيد عيد.

ويحتل بتروجت المركز المركز الثاني برصيد 20 نقطة لفارق الأهداف عن وادي دجلة المتصدر وحقق الفريق البترولي ستة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع وادي دجلة والسكة الحديد ويسعى للفوز للبقاء في المقدمة.

في المقابل يحتل بروكسي المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع السكة الحديد وأبوقير للأسمدة.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده محمد عبد العظيم وعلاء علي السروي ومعهم محمد عبد العزيز حكما رابعا.

بروكسي تعادل في أخر مبارياته مع أبوقير للأسمدة

غزل المحلة يستضيف فريق راية

ويستضيف غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال فريق راية بقيادة محمد حليم في الخامسة مساء في أخر مباريات اليوم.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على لافينا والمقاصة والهزيمة أمام بترول أسيوط ولابديل أمامه سوى الفوز حتى لابتعد عن المقدمة.

في المقابل يحتل راية المركز العاشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس وحرس الحدود.

حسام عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابروعبده يحيى وأحمد مجدي ومحمد أبو الحمد وخالد الإخميمي ومحمود علاء وأحمد حجي ويوسف بيبو وعبد الرحمن بودي ورجب مارو وعبد الرحيم عموري ومحمود مسعد وأحمد طارق وشيكو محارب وحسام حسن وعمرو مصطفى وتشارلز باسی.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده محمود دين ومحمد خالد عيد ومعهم رزق بهنس حكما رابعا.