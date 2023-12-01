الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. المنافسة تشتعل على صدارة الهدافين.. ونانا أنتوي في المقدمة

أحمد سالم مهاجم لافيينا
أحمد سالم مهاجم لافيينا

اشتعلت المنافس على صدارة هدافي مسابقة دوري المحترفين بين 25 لاعبا الفارق بينهم ثلاثة أهداف فقط واحتفظ الغاني نانا أنتوي مهاجم طنطا بصدارة الهدفين برصيد ستة أهداف يليه الموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا ومحمد عاطف مهاجم طنطا وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وحسام بركات وعمار شرف الدين لاعبا بروكسي ولكل منهم خمسة أهداف.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع العاشر 

1.الغاني نانا أنتوي مهاجم طنطا برصيد ستة أهداف 

2.الموريتاني أحمد سالم " لافيينا " ومحمد عاطف " طنطا " ولكل منهما خمسة أهداف 

3.حسام بركات وعمار شرف الدين " بروكسي " وإسماعيل بامبا " بتروجت " ولكل منهم خمسة أهداف 

4.محمود ممدوح ومحمد النجيلي " حرس الحدود " وحازم أبوسنة " لافيينا " ولكل منهم أربعة أهداف 

5.أكرم عبد ربه " القناة " ومحمود دياسطي ومحمد عبد العاطي " وادي دجلة " ولكل منهم أربعة أهداف 

6.أحمد حسني " دكرنس " ومصطفى سلطان " بتروجت " ولكل منهما أربعة أهداف 

7.رجب مارو " غزل المحلة  " وعمر عبد الشافي عسلية " لافيينا " ولكل منهما ثلاثة أهداف 

8. محمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد رأفت " المقاصة " ومعتز إبراهيم " دكرنس " ولكل منهم ثلاثة أهداف 

9. ناصر الفار " مكادي " وأبوبكر سيلا وعمرو جمعة " راية " ولكل منهم ثلاثة أهداف  

10. عبد الرحمن بودي " الاتصالات " ومحمد عصام ومحمود عبد العاطي " السكة الحديد " ولكل منهم ثلاثة أهداف .

وسجل هدفين كل من حسام عرفات ومحمد مرسي " أسوان " وإبراهيم القاضي ومحمود أبوجودة " حرس الحدود " وخالد الإخميمي وعبده يحيي " غزل المحلة " وأنيكور أوين " لافيينا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وسايكو كونتيه " القناة " وأحمد عصام وإبراهيم جلال " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي ويوسف مظهر" المقاصة " وعلي حسين ويوسف أويا " وادي دجلة " وأحمد أيمن " النجوم " ومحمود السيد وعبد الله وحيد " مكادي " وطه النادي " راية " ومحمد بهاء وياسر زحلق " الاتصالات " وأحمد رضا " بتروجت " وباسم عادل وأحمد ربيع " السكة الحديد " . 

دوري المحترفين الغاني نانا أنتوى إسماعيل بامبا أحمد سالم حسام بركات

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