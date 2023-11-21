دورى المحترفين: 10 لاعبين يطاردون أنتوى وبركات فى سباق الهدافين

استغل محمد النجيلي ومحمود ممدوح، لاعبا حرس الحدود وأحمد حسني مهاجم دكرنس ومحمد عاطف مهاجم طنطا والموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا وعمار شرف الدين مهاجم بروكسي وأكرم عبد ربه مهاجم القناة توقف نانا أنتوي مهاجم طنطا وحسام بركات مهاجم بروكسي عن التهديف للأسبوع الثاني على التوالي، ورفع كل منهم رصيده إلى أربعة أهداف بالتساوي مع مصطفى سلطان وإسماعيا بامبا لاعبي بتروجت وحازم أبوسنة مهاجم لافيينا في المركز الثالث بقائمة هدافي دوري المحترفين خلف نانا أنتوى المتصدر برصيد 6 أهداف، وحسام بر كات الثاني برصيد 5 أهداف بعد انتهاء الأسبوع التاسع.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع التاسع:

1.الغاني نانا أنتوي "طنطا" برصيد ستة أهداف .

2.حسام بركات "بروكسي" برصيد خمسة أهداف .

3.مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا "بتروجت" وحازم أبوسنة والموريتاني أحمد سالم "لافيينا" ولكل منهم أربعة أهداف.

4.محمود ممدوح ومحمد النجيلي "حرس الحدود" وأحمد حسني "دكرنس" ولكل منهم أربعة أهداف .

5.محمد عاطف "طنطا" وأكرم عبد ربه "القناة" وعمار شرف الدين "بروكسي" ولكل منهم أربعة أهداف.

6.عبدالرحمن فؤاد "الاتصالات" وعمر عسلية "لافيينا" ولكل منهما ثلاثة أهداف .

7.أحمد رأفت "مصر المقاصة" وناصر الفار "مكادي" ولكل منهما ثلاثة أهداف.

8. رجب مارو "غزل المحلة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" ولكل منهما ثلاثة أهداف.

9.أبوبكر سيلا وعمرو جمعة "راية" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10.محمد عبدالعاطي ومحمود دياسطي "وادي دجلة" ولكل منهما ثلاثة أهداف .

وسجل هدفين كل من حسام عرفات ومحمد مرسي "أسوان" وإبراهيم القاضي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" وخالد الاخميمي "غزل المحلة" وأنيكور أوين "لافيينا" ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وسايكو كونتيه "القناة" ومحمود أجوجو وأحمد عصام وإبراهيم جلال "أبوقير للأسمدة" وأحمد خالد "بترول أسيوط" وأحمد الجوهري "النصر للتعدين" ويحيى زكريا وعبدالرحمن الزين ويوسف عطاي "المقاصة" ويوسف أويا وعلي حسين "وادي دجلة" وأحمد أيمن "النجوم" ومحمود السيد وعبدالله وحيد "مكادي" وطه نادي "راية" ومحمد بهاء وياسر زحلق "الاتصالات" وأحمد ربيع ومحمد عصام "السكة الحديد".