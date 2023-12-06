دلفى يستضيف سبورتنج والأوليمبى يواجه طلائع الأسطول فى دورى القسم الثانى "ب"

ستكون مباراة القمة بين دلفي وسبورتنج هى الأهم ضمن المباريات المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، في الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة " 2 " بدوري القسم الثاني " ب " .

دلفي الثاني برصيد عشر نقاط سيستضيف فريق سبورتنج المتصدر برصيد 11 نقطة بقيادة أحمد فاروق..وحقق سبورتنج ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسر مباراة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف بينما فاز دلفي مرتين وتعادل أربع مرات وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

شباب كوم حمادة يواجه المجد

ويستضيف مركز شباب كوم حمادة الثالث برصيد عشر نقاط بقيادة حسن مصطفى ضيفا فريق المجد السكندري الثامن برصيد ست نقاط وحقق شباب كوم حمادة ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف بينما حقق المجد فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل هدفين ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

هلال مطروح يرفع شعار الصحوة مستمرة

ويسعى هلال مطروح الرابع برصيد عشر نقاط بقيادة علي عاشور لمواصلة انتصاراته عندما يواجه فريق دمنهور السابع برصيد ست نقاط وحقق هلال مطروح ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين وسجل خمسة أهداف واهتزت شباكه خمس مرات وفي المقابل حقق دمنهور فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.

دمنهور تعادل في أخر مبارياته مع دلفي

ويحاول فريق الأوليمبي الخامس برصيد تسع نقاط إيقاف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا على فريق طلائع الأسطول الأخير برصيد أربع نقاط وحقق الأوليمبي انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف بينما حقق طلائع الأسطول فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

ويستضيف الحمام السادس برصيد تسع نقاط فريق الإسكندرية للبترول التاسع برصيد أربع نقاط وحقق الحمام انتصارين وتعادل ثلاث مرا وخسر مباراة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

وفي المقابل لم يحقق الإسكندرية للبترول سوى فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات.