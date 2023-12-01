أسمنت أسيوط يتصدر المجموعة الأولى والمنيا يهزم مغاغة

فشل فريق ديروط في المحافظة على قمة المجموعة الأولى " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " بعد تعادله مع كيما أسوان بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس وأدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد ديروط غلى 12 نقطة ورصيد كيما إلى 11 نقطة.

وتوقف اللعب قبل نهاية الشوط الأول لاعتراض الجهاز الفني لفريق كيما على الحكم بعد طرد أحد لاعبيه وفي الشوط الثاني نجح حسام عبد الخالق حارس ديروط في التصدي لركلة جزاء.

وواصل فريق الألومنيوم انتصاراته وهزم شبان قنا 4-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد ماجد ايرتفع رصيد الألومنيوم إلى 12 نقطة.

ويتوقف رصيد شبان قنا عند 6 نقاط وجاءت الأهداف في الشوط الثاني، حيث سجل محمود كمال الهدفين الأول والثاني وجاء الهدف الثالث بواسطة النيران الصديقة وسجله مدافع شبان قنا في مرماه وأضاف أبوالسعود بنزيمة الهدف الرابع ثم سجل شبان قنا هدفه الوحيد.

وانفرد فريق أسمنت أسيوط بقة المجموعة بعد فوزه خارج أرضه على ملوي بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم يحيي نابو ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند نقطة واحدة .

فريق أسمنت أسيوط

وفاز الأقصر خارج ملعبه على طهطا بهدف مصطفى زنان في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال ليرتفع رصيد الأقصر إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد طهطا عند ست نقاط.

وفي المجموعة الأولى " 2 " فاز المنيا مركز شباب مغاغة بهدف سجله كريم حسن في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى عيد ليرتفع رصيد المنيا إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب مغاغة عند أربع نقاط

وتعادل مركز شباب طامية مع الفيوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم حمادة سعد ليرتفع رصيد الفيوم إلى عشر نقاط ورصيد مركز شباب طامية إلى خمس نقاط .

وتعادل نجوم مصر مع الواسطى بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى 8 نقاط ورصيد الواسطى إلىأربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم الواسطى بهدف وفي الشوط الثاني تعادل محمود موسى لنجوم مصر.

وفي المجموعة الثانية " 2 "، تعادل ألو إيجيبت مع كهرباء الإسماعيلية بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم حامدة عبد الراضي ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 13 نقطة ويحتفظ بقمة المجموعة ويرتفع رصيد ألو إيجيبت إلى ست نقاط .