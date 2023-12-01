القسم الثاني "ب".. ديروط يواجه كيما والمنيا يستضيف شباب مغاغة

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم 8 مباريات في الأسبوع السادس لمسابقة دوري القسم الثاني " ب "، منها أربع مباريات في المجموعة الأولى "1" وثلاث مباريات في المجموعة الأولى " 2 " ومباراة واحدة في المجموعة الثانية "2".

مباراة قمة بين ديروط وكيما

في المجموعة الأولى "1" هناك مباراة قمة بين ديروط، المتصدر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بقيادة علاء إبراهيم، وكيما أسوان الثالث برصيد عشر نقاط من أربع مباريات بقيادة عيد مرازيق.

ويحل أسمنت أسيوط الثاني برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، ضيفا على فريق ملوي الثامن برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

فيما يستضيف الألومنيوم الرابع برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بقيادة هشام عبد المنعم ، فريق شبان قنا الخامس برصيد ست نقاط من خمس مباريات في المباراة الأولى لعبد الناصر عباس المدير الفني الجديد لشبان قنا.

ويستضيف طهطا السادس برصيد ست نقاط من أربع مباريات، فريق الأقصر السابع برصيد أربع نقاط من أربع مباريات.

وفي المجموعة الأولى "2" يحل الفيوم الثاني برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، ضيفا على فريق مركز شباب طامية السابع برصيد أربع نقاط من أربع مباريات.

المنيا يواجه مركز شباب مغاغة

ويستضيف المنيا الرابع برصيد خمس نقاط من أربع مباريات بقيادة نبيل محمود، فريق مركز شباب مغاغة الثامن برصيد أربع نقاط من خمس مباريات.

ويستضيف نجوم مصر الثالث برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، فريق الواسطى الأخير برصيد ثلاث نقاط من أربع مباريات.

وفي المجموعة الثانية " 2 " يحل كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني ضيفا على فريق ألو إيجيبت، ويتصدر كهرباء الإسماعيلية جدول المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما يحتل ألو إيجيبت المركز الخامس برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.