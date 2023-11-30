القسم الثانى "ب".. لاعبو تليفونات بنى سويف يرفضون خوض مباراة الترسانة والسويس يهزم العريش

في مهزلة جديدة بالملاعب المصرية رفض لاعبو تليفونات بني سويف خوض مباراة الترسانة التي كان من المقرر إقامتها بملعب الترسانة في الأسبوع السادس للمجموعة الأولى "2" في دوري القسم الثاني "ب ".

وتواجد لاعبو التليفونات في أرض الملعب وبعد أن أطلق الحكم صافرة البداية قاموا بترك الملعب ورفضوا لعب المباراة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

واحتفظ فريق العبور بصدارة المجموعة الثانية "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد تعادله مع المستقبل سبورت دون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جابر؛ ليرتفع رصيد العبور إلى 11 نقطة ويرتفع رصيد المستقبل إلى ست نقاط.

وفاز منتخب السويس على مركز شباب العريش بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشرقاوي ليرتفع رصيد السويس إلى عشر نقاط، ويبقي رصيد مركز شباب العريش خاليًا من النقاط.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل سيد علي موسى لمنتخب السويس في الدقيقة 80.

وفاز جنوب سيناء على نجمة سيناء 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد جنوب سيناء إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد نجمة سيناء عند سبع نقاط.

وفازالمريخ البورسعيدي على الشمس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم رضا النعناعي ليرتفع رصيد المريخ إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد الشمس عند سبع نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم المريخ بهدف وفي الشوط الثاني سجل أحمد بكر الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي المجموعة الثانية "2" تعادل بورفؤاد مع إيسترن كومباني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم شريف حسن ليرتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 8 نقاط ورصيد بورفؤاد إلى ست نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم إيسترن كومباني بهدفين سجلهما محمد عبدالله وإسماعيل أشرف من ركلة جزاء في الدقيقتين 9 و19.. وفي الشوط الثاني سجل فادي طلعت الهدف الأول لبورفؤاد في الدقيقة 50 ثم سجل عبدالله السنجهاوي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتعادل اتحاد الشرطة مع الإنتاج الحربي بدون أهداف ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى عشر نقاط ويرتفع رصيد اتحاد الشرطة إلى ست نقاط.

وفاز مصر للتأمين على بورتو السويس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم علي الغزناوي ليرتفع رصيد مصر للتأمين إلى ست نقاط ويتوقف رصيد بورتو السويس عند ثلاث نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم مصر للتأمين بهدف سجله إبراهيم علاء وفي الشوط الثاني سجل خالد رضا هدف التأمين الثاني.