يورجن كلوب: صلاح أحد أعظم اللاعبين فى تاريخ كرة القدم

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مباراة فريقه المقبلة أمام شيفيلد يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023-2024.

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتطرق كلوب للحديث عن المحترف المصري محمد صلاح واقترابه من تسجيل هدفه رقم 200 مع "الريدز" في مختلف المسابقات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لست متأكدًا من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثل محمد صلاح بأرقامه تلك مرة أخرى".

أضاف: "تطوره كرجل لا يُصدق ومثير للإعجاب للغاية، تطوره كلاعب أيضًا، إنه واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ دون أدنى شك".

وعن حارس مرمى الفريق كاومهين كيليهر، والذي يلعب بدلًا من المصاب أليسون بيكر، قال: "أعتقد أنه لعب مباراة جيدة حقًا [ضد فولهام] ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفين. كان هدف هاري ويلسون سيئ الحظ. أما الهدف الثاني، مدرب حراس المرمى وأليسون، فقالا، نحن حراس مرمى مهاجمون. يحدث هذا النوع من الأشياء، ولا علاقة لها بالجودة، إنه شيء فلسفي".

وعن سباق اللقب قال: "فوزنا المتأخر على فولهام مهم جدًا، يمكننا أن نأخذ الكثير من الأشياء من المباراة، لكن كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل. لا أفكر للحظة في المكان الذي يمكن أن ننتهي فيه بنهاية المسابقة. يجب أن نكون [حيث نحن] في أبريل. ليس لدي أدنى فكرة أين سنكون في أبريل، لا يمكننا التفكير في المباراة القادمة ما بعد شيفيلد".

وعن دور ألكسندر أرنولد، أوضح: "الأمر يتعلق فقط بما هو متاح لدينا. يستطيع ترينت اللعب في خط الوسط، كنا نعلم ذلك دائمًا. سنرى. نحن نلعب به حيث نعتقد أنه الأفضل له ولنا. أنا لست عنيدًا ولكني لا أريد [أن أكون جزءًا من المناقشة عن دوره ومكانه].

وعن إصابة ماتيب، قال: "لا تبدو جيدة. لم يتم الفحص بعد. لا نعرف كم من الوقت سيغيب".

وعن حالة المصابين جوتا وأليسون، قال: جوتا كان يركض بالأمس، في الخارج. كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح لكنه ليس في تدريبات الفريق.. أليسون أقرب لكنه لن يشارك غدًا.