بايرن ميونخ يحسم أولى صفقات صيف 2024 من غرناطة

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، اليوم الأربعاء، عن إتمام بايرن ميونخ الألماني أولى صفقات صيف 2024.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “X”، إن برايان سرقسطة لاعب غرناطة الإسباني أتم انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأشار رومانو، إلى الجناح الإسباني أكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية وسيدفع بايرن 15 مليون يورو لغرناطة للتعاقد مع برايان للموسم المقبل، ويبقى الآن على سبيل الإعارة حتى يوليو لمساعدة غرناطة بعقد مع البايرن حتى يونيو 2028.

🚨🔴 Bryan Zaragoza to FC Bayern، here we go! Understand Spanish winger has already completed first part of the medical tests. 🩺



Bayern will pay €15m to Granada to sign Bryan for next season، now staying on loan until July to help Granada.



Contract until June 2028. 🇪🇸 pic.twitter.com/7Kg2dZWjXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6، 2023

صاحب الـ 22 عامًا يلعب كجناح ومهاجم وشارك هذا الموسم مع غرناطة في 14 لقاء سجل 5 وصنع 2.

استدعى برايان لأول مرة لتمثيل منتخب إسبانيا في أكتوبر الماضي، وشارك مع منتخب لاروخا في أول لقاء دولي له أمام اسكتلندا.

بايرن يجدد عقد مانويل نوير وبديله حتى 2025

كان نادي بايرن ميونخ الألماني، قد أعلن رسميًا، الثلاثاء، تجديد عقد حارسي الفريق مانويل نوير وسفين أولرايش لمدة عام آخر.

وأكد النادي في بيانه الرسمي بالتجديد لحراسي الفريق بصورة الجدار، بعقد لمدة عام جديد حتى 2025 حيث كان سينتهي عقدهما في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التجديد:“أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر بعد إصابتي الطويلة، أعود للهجوم مرة أخرى، أنا أستمتع حقًا بالتواجد في الملعب مع هذا الفريق، أنا مقتنع بأننا مع الجماهير يمكننا تحقيق أهدافنا الكبيرة في السنوات القليلة المقبلة وبالطبع ذلك يشمل نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2025، إن معرفة أن سفين سيظل بجانبي يجعل الأمر أفضل”.

بينما قال أولرايش صاحب الـ 35 عامًا: “عندما جئت إلى بايرن ميونخ من شتوتغارت في عام 2015، لم أعتقد أبدًا أنني سأبقى هنا لفترة طويلة. لقد قمت الآن بتمديدها حتى عام 2025 وسأواصل القيام بدوري لتحقيق أهدافنا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع مانويل وكذلك دانييل بيريتس ومدرب حراس المرمى مايكلريشنر. لدي الكثير من القواسم المشتركة بيني وبين مانويل أكثر من مجرد شغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء”.