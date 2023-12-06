تقرير: ريال مدريد سيقدم عرضه الرسمي لأول لضم مبابي في يناير

قالت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، إن ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم أول عرض رسمي لضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، وكذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، رغم وجود بند بإمكانية وجود موسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تفعيله.

وقال تقرير صحيفة “آس”، إن ريال مدريد سيرسل عرضًا للتعاقد مع كيليان مبابي في اليوم الأول من شهر يناير وهو بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أنه سيتم إخبار اللاعب أنه مجبر بالرد على العرض قبل 15 يناير.

وتابع: “فلورنتينو بيريز لم يقُم حتى اللحظة بأي تحركات لأنه يُفضل الإنتظار لمطلع العام وهو يثق أن اللاعب لن يُجدد عقده”.

صاحب الـ 24 عامًا ينفجر تهديفيًا هذا الموسم حيث شارك في 18 لقاء بجميع المسابقات وسجل 18 هدفًا.