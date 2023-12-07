الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وأشار كاف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفيكتور أوسيمين، نجم المنتخب النيجيري ونابولي الإيطالي.

وغادر القائمة، كل الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والثلاثي المغربي يوسف الناصيري، وياسين بونو، وسفيان إمرابط، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر وفرانك زامبو إنجويسا.

كما كشف كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة في القارة عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من: النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربارا باندا.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني لفئتي الرجال والسيدات.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح أشرف حكيمي فيكتور أوسيمين

مواد متعلقة

بيرسي تاو وفيستون مايلي ضمن المرشحين لأفضل لاعب في بطولتي "كاف" للأندية

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى