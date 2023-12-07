محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وأشار كاف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفيكتور أوسيمين، نجم المنتخب النيجيري ونابولي الإيطالي.

The best of the best.



Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

وغادر القائمة، كل الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والثلاثي المغربي يوسف الناصيري، وياسين بونو، وسفيان إمرابط، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر وفرانك زامبو إنجويسا.

كما كشف كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة في القارة عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من: النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربارا باندا.

The very best.



Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/mORASsoDFr — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني لفئتي الرجال والسيدات.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.