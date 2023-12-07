بيرسي تاو وفيستون مايلي ضمن المرشحين لأفضل لاعب في بطولتي "كاف" للأندية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في مسابقتي "كاف" للأندية لعام 2023.

وأشار "كاف"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، واللاعب السابق ليانج أفريكانز التنزاني، والناميبي بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي.

The continent's finest.



Interclub Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/U9OM9BTNZZ — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

وغادر القائمة، كل من محمد الشناوي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، والتونسي علي معلول، ثلاثي فريق الأهلي

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من البوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي، لاعبة صن داونز، والمغربية فاطمة تكناوت، والجنوب إفريقية ليبوهانج راماليبي، لاعبة صن داونز.

They lit up our stadiums.



Interclub Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/oWYuL9NxLS — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.